Het disciplinair comité voor het profvoetbal heeft KRC Genk een boete van 2.500 euro opgelegd. Aanleiding is de verbale agressie van voorzitter Croonen en de beheerders Nijs en Cilissen ten aanzien van de ref na de wedstrijd Genk-Oostende.

Ref Nicolas Laforge en match delegate Patrick Verlooy hadden van het incident in de spelerstunnel een rapport opgemaakt. De ref had het over een “totaal gebrek aan respect tegenover het scheidsrechtersteam ...