Docenten en cursisten woest dat subsidies opleiding ervaringsdeskundige in armoede geschrapt worden

Hasselt - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt de subsidie voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede.

Uit een audit van de opleiding, die ook in Hasselt wordt gegeven, blijkt volgens Weyts dat cursisten die deze richting volgen niet per se meer kans hebben op een job op de arbeidsmarkt. VZW De Link, die de opleiding organiseert, is niet te spreken over de beslissing van de minister. “Zonder deze opleiding kunnen we mensen in armoede niet meer op de beste manier helpen”, klinkt het.