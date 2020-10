Diepenbeek -

Bij een zwaar ongeval op de Universiteitslaan dinsdagavond is als bij wonder een persoon lichtgewond geraakt. Rond 18.45 uur botste ter hoogte van het benzinestation een auto achterop een geparkeerde oplegger. De bestuurder stapte ongedeerd uit de auto. De passagier zat in het wrak gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De vrouw werd later voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.