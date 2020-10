Nederlandse ‘coronabarometer’ uitgelekt: land zit momenteel in ‘ernstig risiconiveau’

In Nederland is de zogeheten ‘routekaart’ uitgelekt die de regering-Rutte wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Bedoeling is om, naar het voorbeeld van Ierland, een soort barometer te hebben om te bepalen welke maatregelen moeten worden ingevoerd. Maar op het eerste gezicht lijkt de routekaart een stuk minder duidelijk dan het veelgeprezen Ierse stoplichtensysteem.