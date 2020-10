TIPS. Verlovingsringen en rugzakken op z’n Belgisch

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen. Deze week staat alles in het teken van ‘De Week van de Belgische mode’.

Voor een fonkelend aanzoek

Het Antwerpse juwelenmerk N-UE van Priyanka Mehta breidt de collectie uit met verlovingsringen. Die komen tot stand op basis van het persoonlijke verhaal van het koppel, met gerecycleerd goud en labo grown diamanten. Wedden dat de kans op een volmondige “ja” na het aanzoek aanzienlijk toeneemt? Prijs: verlovingsringen vanaf 1.500 euro.

n-ue.com

Een herfstige rugzak

Het merk Awardt voegt voor deze herfst een eerste rugzak aan de collectie toe. Het ontwerp in dieprood leder kan op twee manieren gedragen worden. Als rugzak, uiteraard, maar de riempjes kunnen ook in die mate versteld worden om de creatie als schoudertas te gebruiken. Kostprijs: 408 euro.

awardt.be

Knuffelzachte outfits

Deze maand werd een nieuw merk van eigen bodem op ons losgelaten: lordsxlilies. Het label maakt knusse kleding met romantische insteek, geïnspireerd op de natuur. De eerste lijn wordt omschreven als ‘freewear’ en bevat stuks die je zowel thuis als op het werk een comfortabel gevoel moeten geven.

www.lordsxlilies.com

Hip horloge

Nog zo’n nieuw merk is Artuur, opgericht door horlogefanaat Kevin Perez. Hij focust op het creëren van eenvoudige uurwerken die er toch smaakvol uitzien. Dat vertaalt zich in designs met bandjes in klassieke kleuren zoals zwart en cognac en een gebogen wijzerplaat, die steeds een ander zicht biedt al je de pols beweegt. Online te koop vanaf 195 euro.

www.artuur-watches.be