Diest -

De politie Demerdal heeft in één week tijd 21 bestuurders betrapt die onder invloed waren: 12 hadden drugs gebruikt, 9 hadden te diep in het glas gekeken. Twaalf bestuurders zagen hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken. Vijf moesten hun voertuig drie of zes uur aan de kant laten staan en van vier werd het voertuig geïmmobiliseerd.