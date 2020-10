Diest -

De politie heeft de jongste dagen te maken gekregen met drie personen onder invloed. De agenten troffen een bewoonster die geen teken van leven meer gaf onder invloed aan in haar bed en lieten haar naar het ziekenhuis brengen. Een passagier onder invloed die weigerde van de bus te stappen is ter ontnuchtering opgesloten in de cel. Een dronken man die op de Grote Markt voor overlast zorgde mocht zijn roes ook uitslapen in de politiecel.