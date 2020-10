66-jarige Beringenaar levensgevaarlijk gewond bij ongeval in Tervant

Het ongeval gebeurde even na 13 uur. Op de Beverlosesteenweg stond een vrachtwagen geparkeerd om te laden of te lossen. De trucker had de vier steunpilaren opgezet zodat de vrachtwagen niet zou kantelen. De fietser kwam met een van die steunpilaren in aanraking. Het slachtoffer werd ter plaatse door een mugarts verzorgd en later in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Heusden gebracht.