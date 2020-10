Peter Sagan weet na 461 dagen weer wat winnen is: de Slovaak rondt schitterende solo af in tiende etappe Giro

Na 461 dagen zonder winst was het eindelijk zover. Peter Sagan maakte een einde aan de lange droogte en heeft na verschillende pogingen dan toch zijn felbegeerde ritzege in de Giro beet. De Slovaak sloop tegen de wil van de paarse trui Arnaud Démare mee in de vroege vlucht. Hij was duidelijk de sterkste van de vluchters en rondde solo een boeiende etappe af. Voor het eerste sinds 10 juli 2019 reed Sagan met de armen in de lucht over de streep. Pelle Bilbao maakte in de achtergrond tijd goed op roze trui João Almeida