Hier kun je veilig gaan griezelen voor Halloween

Coronaproof sidderen en beven rond Halloween? Het kan in enkele pretparken, maar ook daarbuiten worden huiverende evenementen georganiseerd. Vijf uittips voor met je bubbel.

Bobbejaanland

Wat? In drie spookhuizen, vijf scarezones en tijdens vijf noctures griezel je maximaal volgens de huidige veiligheidsvoorschriften. Om elke bezoeker een complete griezelervaring te bezorgen, moeten tickets voor de spookhuizen vooraf gereserveerd worden. Het ticket is geldig tot maximaal een half uur na het gekozen tijdstip op de gekozen datum. Bange kinderen? Vraag een gratis amulet aan de ingang en de vreemde creaturen doen je niet schrikken.

Wanneer? Van 17 oktober tot 8 november.

Waar? Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee

Prijs: Vanaf 26,90 euro voor een dagticket, vanaf 3 euro voor een bezoek aan een van de spookhuizen.

Info: www.bobbejaanland.be

Bellewaerde

Wat? Dit jaar zijn de allerkleinsten zelf dé sterren van Halloween in het park. Alle heksjes, spookjes, trollen en zombies: verzamel jullie - op veilige afstand - voor een rondje trick or treat in een angstaanjagend decor. Verkleed en schmink je gerust en ga op pas met de ‘avonturenkaart’. Is die helemaal vol, dan ontvang je na je bezoek een verrassing.

Wanneer? Van 10 oktober tot 8 november.

Waar? Meenseweg 497, 8902 Ieper

Prijs: Vanaf 23 euro voor de kleinste kinderen.Wel graag eerst je bezoek reserveren.

Info: www.bellewaerde.be

Foto: Bellewaerde

Plopsaland

Wat? Een beetje anders dan gewoonlijk, maar wel griezelplezier gegarandeerd. En daar zitten de vele pompoenen, spinnenwebben, skeletten en andere enge figuren voor iets tussen. Wie durft de Halloweentocht aan?

Wanneer? Van 14 oktober tot 8 november.

Waar? De Pannelaan 68, 8660 De Panne

Prijs: Vanaf 13,50 euro voor een ticket.

Info: www.plopsalanddepanne.be

Foto: Plopsa

Halloween op de fiets

Wat? Als de duisternis valt, spring je in een andere badstad, Koksijde, op de fiets voor een tocht in halloweensfeer. De lengte van de tocht kun je zelf kiezen. Er is een route van 25, 35 en 50 kilometer uitgestippeld door de mysterieuze bossen, duinen en over het zand.

Wanneer? Op 30 en 31 oktober, telkens van 18 uur tot 20 uur.

Waar? Vertrek en aankomst in sporthal Hazebeek, Oostduinkerke

Prijs: 5 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis deelnemen. Vooraf inschrijven verplicht.

Info:www.visitkoksijde.be

Foto: Shutterstock

Mini-Europe

Wat? Het park, dat op 31 december dit jaar definitief de deuren sluit, baadt negentien dagen lang in een spookachtig sfeertje dankzij honderden decoratieve pompoenen en skeletten, griezelige miniatuurfiguren, spinnen(webben) en vooral… angstaanjagend veel humor. De maquettes krijgen voor de gelegenheid een griezelig jasje aan.

Wanneer? Van 24 oktober tot en met 11 november

Waar? In het Brupark, Voetballaan 1, 1020 Brussel

Prijs: 16,50 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen. Kindjes kleiner dan 115 centimeter mogen gratis binnen.

Info: www.minieurope.com

Trollenvertellingen

Wat? In Boom kun je - in open lucht - gaan luisteren naar trollenvertellingen. In totaal maak je kennis met zeven trollen, die elk een eigen verhaal hebben en het graag delen in een kwartiertje tijd. Na de verhalen, krijgen de kleine luisteraars een blad met opdrachten die ze bij elk beeld kunnen uitvoeren. Trek stevige schoenen aan om ook op verkenning te gaan in het trollenbos.

Wanneer? 5 tot 8 november, tussen 13 uur en 16u30.

Waar? Schommelei 1, De Schorre

Prijs: 6,8 euro, drankje in wielercafé De Musette inbegrepen.

Info: tisselt.gezinsbond.be

Foto: JB

Walibi

Wat? Hier wordt het jaarlijkse Halloween-evenement overgeslagen. R.I.P. Halloween 2020 staat er op een grafzerk op een foto, die via sociale media werd gedeeld. Er komt wel een andere verrassing in de plaats, maar waarover het gaat blijft voorlopig geheim.

Info: www.walibi.be/en/events