Nederlandse rechter heropent onderzoek naar dodelijk drugslab Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel -

Een Nederlandse rechter heeft dinsdag de zaak naar het drugslab in Hechtel-Eksel, waar drie Nederlanders vorig jaar overleden, heropend nadat de vriendin van één van de drie overledenen plotseling werd gevonden in Polen. De rechter zou normaal vandaag/dinsdag uitspraak doen in de zaak. Tegen twee verdachten was twee weken geleden vijf jaar cel geëist vanwege betrokkenheid bij het drugslab.