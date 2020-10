Bart De Wever is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de N-VA. Dat is dinsdagmiddag bij de partij vernomen.

De kandidaturen voor het voorzitterschap moesten voor 12 oktober 2020 worden ingediend. De leden zullen digitaal of per brief kunnen stemmen van 26 oktober tot en met 1 november 2020. De resultaten worden ...