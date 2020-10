Protestactie personeel Mega World in Genk uit vrees voor faillissement

Genk -

Aan de winkel van Mega World op de Hasseltweg in Genk verzamelde vanochtend een dertigtal werknemers voor een spontane protestactie. Zij vragen meer duidelijkheid over het voortbestaan van Mega World en hielden de voormalige Blokker gesloten voor klanten. In februari werden de Blokkers overgenomen door Dirk Bron van Mega World. De Nederlander zou met de filialen de concurrentie met Action aangaan. Vandaag zit de groep in bijzonder slechte papieren. Het gaat om 16 winkels met 60 medewerkers in onze provincie.