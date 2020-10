Carnaval in Sint-Truiden afgeschaft door corona: volgen andere Limburgse gemeenten?

Sint-Truiden -

Corona heeft een streep getrokken door carnaval in Sint-Truiden. Het stadsbestuur heeft beslist om alle carnavalsactiviteiten voor het seizoen 2020-2021 af te gelasten. Dat betekent dat onder andere de grote carnavalsstoet volgend jaar in februari niet zal doorgaan. Eerder besliste het gemeentebestuur van Maasmechelen al dat er geen carnavalsstoet zal plaatsvinden in de gemeente. In Sint-Truiden willen ze op deze manier duidelijkheid verschaffen aan de carnavalisten. Er wordt wel nagedacht over een digitaal alternatief.