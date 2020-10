Stem voor de Wanatoepublieksprijs 2020

Later dan normaal – door corona uiteraard – maar dan toch op de afspraak: de jaarlijkse Wanatoeprijsbijlage. Aanstaande vrijdag maken we de winnaar van dit jaar bekend: wie is de beste kunststudent van Limburg 2020? Maar u kan zelf ook stemmen op de Wanatoe Publieksprijs. We stellen de kandidaten nog eens aan u voor…

Sander Ambroos (Gamedesign LUCA School of Arts Genk)

WANATOE 2020 Sander Ambroos. Video: Het Belang van Limburg

Clevere gast die zijn spelletje Sizeable al zo ver klaar heeft dat hij het weldra op de markt gaat brengen. Via een klein dioramawereldje gaat de puzzelaar op zoek naar verborgen voorwerpen om telkens een level hoger te raken. Die voorwerpen vind je door dingen groter en kleiner te maken. Een slimme manier om als ontwerper in je eentje toch ver te geraken met een spel dat zo goed als klaar is én origineel van aanpak en uitwerking.

Lennert Berx (Fotografie LUCA School of Arts Genk)

WANATOE 2020 Lennert Berx. Video: Het Belang van Limburg

Met analoge fotografie legt hij het leven in een kraakpand vast. Hij vermijdt daarbij de clichébeelden van hanenkammen, anarchistische protesten en het skippen in containers. Hij legde zijn zoektocht - de hem zelf rust, stilte en ontplooiing bezorgde – vast in een prachtig fotoboek. Gaat verder gaan in de kunst.

Aline De Feyter (Grafische vormgeving, PXL MAD Hasselt)

WANATOE 2020 Aline de Feyter. Video: Het Belang van Limburg

Aline groeide op met dyscalculie. Ze begon in het ASO, maar kwam via het technisch en kunstonderwijs terecht in het beroepsonderwijs. Ondertussen heeft ze al twee masters beet: een met onderscheiding, de andere met grootste onderscheiding. Aline deed research naar alle mogelijke schrijfwijzen van cijfers en bundelde haar zoektocht in een encyclopedisch volume. Daarmee wil ze mensen helpen die worstelen met getalbegrip (die cijfers bijvoorbeeld spiegelen) en levert ze een diepe bron aan voor verder onderzoek.

Maria Konschake (Juweelontwerp PXL MAD Hasselt)

Foto: luc daelemans

Deze Duitse juweelontwerpster ziet dat de Europese identiteit en gedachte onder druk staat door onder andere populisme en de vluchtelingenproblematiek. In haar juwelen vertrekt ze vanuit vormen van sterke Europese symbolen: het grondplan van de Sint-Pietersbasiliek in Rome bijvoorbeeld, of – de schande van Europa – het grondplan van Auschwitz. Soms ondraaglijk, ook letterlijk: door te korte kettingen bijvoorbeeld. Maria wilde zelf liever niet een filmpje laten maken.

Lisse Loos (Illustratie PXL MAD Hasselt)

WANATOE 2020 Lisse Loos. Video: Het Belang van Limburg

Voor illustratrice Lisse Loos uit Neerpelt werd haar masterjaar eentje van leren loslaten. “Ik had tientallen stijlen, niet één; Ik wist niet wat te kiezen, totdat ik alles op één groot canvas wierp. Dat bleek bevrijdend te werken.” Het resultaat: wat van ver nog een ongecontroleerde ontploffing van kinderlijke fantasie lijkt, onthult bij elke aanblik steeds fascinerender details.

Jounice Onclin (Grafische vormgeving PXL MAD Hasselt)

WANATOE 2020 Jounice Onclin . Video: Het Belang van Limburg

Bewaart herinneringen op een speciale manier door de objecten waar de herinneringen aan vasthangen (een parfumdoosje, de verpakking van een gsm…) te recycleren tot papier en nieuwe artistieke creaties.

Jonas Steurs (PXL Music Hasselt)

WANATOE 2020 Jonas Steurs. Video: Het Belang van Limburg

Doordrongen van muziek. Studeerde even filosofie, maar de muziek trok hem weer haar universum binnen. Geraakte al snel in De Nieuwe Lichting, maar besloot om het roer meteen om te gooien omdat hij enkel zijn eigen richting wil volgen. Zie ook, qua karakter: Pawlowski, Lee Swinnen…. Jonas ziet ook hoe hij muziek in een breder (artistiek) kader kan plaatsen dan enkel het concertpodium.

Elien Vandensande (Architectuur UHasselt)

WANATOE 2020 Elien Vandensande. Video: Het Belang van Limburg

Gaf Fort Leopold in Diest een herbestemming. Ze deed dat op zo’n manier, dat je door een wandelparcours te volgen het imposante bouwwerk vanuit allerlei hoeken kan bekijken, zowel aan de binnen- als de buitenkant. Maar ook op zo’n manier dat de vleermuispopulatie niet gestoord wordt. Haar plannen – die dit erfgoed bewaren en een nieuwe functie geven - kunnen zo in gebruik genomen worden.

Madeli Viljoen (Juweelontwerp PXL MAD Hasselt)

WANATOE 2020 Madeli Viljoen Juweelkunst. Video: Het Belang van Limburg

Uit Zuid-Afrika. Verzamelde als kind al allerlei natuurlijke curiosa: stenen, veren, schedeltjes van vogels… Nu gebruikt ze die verzameling om er fraaie juwelen van te maken. Enorm sterk in afwerking en presentatie en geeft haar juwelen ook een ecologische ondertoon mee, en zo nog meer inhoud.

Lawrence Wang (Animatie LUCA School of Arts Genk)

WANATOE 2020 Lawrence Wang. Video: Het Belang van Limburg

Maakte een stijlvolle, elegante animatiefilm van meer dan 7 minuten over het rouwproces. Een meditatieve trip, onder andere gebaseerd op de beeldtaal van tarotkaarten, die de luisteraar rust kan geven en de tijd doet pakken om over verlies na te denken.

