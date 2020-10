De beautytrend van het moment: de statement lip van Meghan Markle

Tijdens het gesprek tussen prins Harry en Meghan Markle en Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai merkten kijkers op dat de Amerikaanse ster meer make-up droeg dan anders. Vooral haar kersrode lippenstift viel op en past volledig bij de catwalktrends.

De statement lip is alomtegenwoordig op de catwalk. In het herfstseizoen springen traditiegetrouw donkere tinten in het oog. Dit najaar ligt de nadruk niet zozeer op klassiek rood, maar op afgeleiden daarvan zoals Meghan Markle demonstreerde tijdens het videogesprek.

Bij modehuizen Anna Sui, Chloé en dat van landgenoot Dries Van Noten liepen modellen vol zelfvertrouwen met frambooskleurige lippen over de catwalk. De tint houdt het elegante midden tussen wijnrood en paars. Op dit moment zijn gestifte lippen met een matte afwerking het meest in de mode. (Lees verder onder de foto)

Anna Sui / Chloé / Dries Van Noten Foto: Catwalkpictures

Zelf de look van Meghan nabootsen? Hydrateer de lippen met een balsem naar keuze, zo voorkom je dat je straks oneffenheden ziet door droge velletjes. Als de balsem ingewerkt is, kun je een lipprimer (foundation kan ook) aanbrengen. Contour de lippen nu met een lippotlood - je lippenstift blijft zo binnen de lijntjes - in een bijpassende tint en kleur ze vervolgens volledig in. De basis voor de is perfect. Breng nu de lippenstift zelf aan (eventueel met een fijn penseeltje), dep af met een tissue en klaar.

Mag het nog iets gewaagder? Ook tinten die aanleunen bij een gothic sfeertje zoals dieppaars en bijna zwart zijn hip.

Shopping: