Raphaël uit ‘Boer zkt Vrouw’ begrijpt keuze van Veerle uit Dilsen-Stokkem niet

Er moeten stilaan beslissingen genomen worden in ‘Boer Zkt. Vrouw’, en dat levert al eens pijnlijke momenten op. Bijvoorbeeld tussen Raphaël, Nelis en Thibaut, die alledrie dingen om de hand van boerin Veerle. “Ik denk ook dat iedereen op een bepaald moment wat moeite had met het gedrag van Nelis.”

Op de paardenboerderij van Veerle in Dilsen-Stokkem viel de hakbijl voor Tom en Raphaël, terwijl Nelis en Thibaut wel nog wat langer mogen blijven. Dat Veerle voor Thibaut koos, verraste Raphaël niet. “Ik was er vrij zeker van dat ze voor Thibaut zou kiezen. Ook als de camera’s weg waren, hadden zij een goede band”, klinkt het bij Dag Allemaal. Al was er wel sprake van enige ergernis. “Het is normaal dat er spanningen waren, want we waren daar alle vier voor hetzelfde. Wij probeerden allemaal zoveel mogelijk tijd met Veerle door te brengen, en het was niet leuk dat Thibaut altijd vooraan wilde staan. Niet voor ons, maar ook niet voor Veerle. Al heeft Thibaut zijn gedrag in de loop van de opnamen wel aangepast. Omdat iemand hem daarop heeft aangesproken? Ik had een heel goeie band met Thibaut, wij lagen samen op de kamer. Ik heb hem gezegd dat hij meer zichzelf moest zijn bij Veerle, want op de momenten dat wij met ons tweeën waren, was hij echt wel een toffe kerel.”

LEES OOK. Frits en Veerle scheiden kaf van koren in ‘Boer zkt vrouw’

Voor de keuze voor Nelis heeft Raphaël minder begrip: “In alle eerlijkheid: ik denk dat mijn gevoelens voor Veerle oprechter waren dan die van Nelis”, klinkt het. “Iedereen is daar uiteraard voor Veerle, maar Nelis zag ’t meer als een spel, een ervaring. Al kan ik natuurlijk niet in z’n hoofd kijken. Ik denk ook dat iedereen op een bepaald moment wat moeite had met het gedrag van Nelis. Ook ik, ja. Wat is er dan gebeurd? Nelis nam Veerle vaak apart om te praten. Toen ik dan eens apart met Veerle zat, is hij ons komen storen, dat vond ik niet leuk. Wij gaven hem de ruimte om met Veerle samen te zijn, dan mag je het omgekeerde toch ook wel verwachten? Enfin, ik heb hem daarover aangesproken en hij begreep het.”