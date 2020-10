In de omstreden regio Nagorno-Karabakh werden dinsdag opnieuw zware gevechten gerapporteerd, ondanks de oproepen van de internationale gemeenschap om het afgesproken bestand te eerbiedigen.

De voormalige Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan beschuldigden elkaar van zware beschietingen in het gebied in de zuidelijke Kaukasus waarvan ze beide beweren dat het hun territorium is.

De autoriteiten ...