H&M maakt van je oude T-shirt een rok met nieuwe machine

H&M heeft in zijn winkel in Stockholm het project Looop gelanceerd. Het gaat om een machine die in de winkel werd geplaatst en oude kleding meteen recycleert om er nieuwe items mee te maken.

H&M is net zoals heel wat andere modelabels volop bezig om duurzamer te worden. Zo wil de Zweedse keten tegen 2030 alleen nog maar gerecycleerde of duurzame materialen gebruiken. Een van de paradepaardjes in het kader daarvan is Looop. Dat is een machine die deze maand wordt uitgetest in de winkel in Drottninggatan in Stockholm en die de kledingstukken eerst schoonmaakt, aan flarden scheurt, sorteert op soort stof en er finaal garen van spint om er nieuwe items mee te maken.

Looop maakt geen gebruik van water, noch van chemicaliën. De kledingstukken worden gereinigd met behulp van UV-stralen en eenmaal de garen klaar zijn, worden die via een speciale printer tot kledingstukken geweven. En dat gebeurt allemaal in de winkel zelf. Klanten kunnen dan ook stuks aanbrengen en die voor hun ogen zien transformeren in een nieuw exemplaar. Bovendien is dat ook nog eens voordelig. Zo betaal je 9,5 of 14 euro (voor niet-leden) om een binnengebrachte trui om te vormen tot pakweg een rok.

“We onderzoeken voortdurend nieuwe technieken en innovaties om de mode-industrie te verduurzamen, onder andere door zo veel mogelijk gebruik te maken van recycling”, zegt Pascal Brun, Head of Sustainability bij H&M. “Om grote stappen te kunnen zetten, moeten we klanten hierin meenemen en we vinden het daarom geweldig dat we hen met Looop kunnen inspireren.”