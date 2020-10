Op 8 oktober hebben in Limburg 189 mensen positief getest op het coronavirus. Het is al van half april geleden dat nog zoveel Limburgers op één dag besmet raakten. De corona-epidemie blijft dus volop aan kracht winnen in onze provincie.

In de week van 3 tot 9 oktober hebben in Limburg 913 mensen een positieve coronatest afgelegd. Dat wil dus zeggen dat er in die week gemiddeld 130 besmettingen per dag waren. Op 8 oktober werden er het ...