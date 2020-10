Nee, koppels beginnen na verloop van tijd niet op elkaar te lijken

Hoewel eerder onderzoek beweerde dat partners na verloop van tijd fysiek op elkaar beginnen te lijken, wordt dat nu weerlegd door een nieuwe studie van de Stanford University.

Beginnen koppels na verloop van tijd nu wel of niet op elkaar te lijken? Dat is een vraag die de wetenschap al decennialang bezighoudt. Een onderzoek uit 1987 had uitgewezen dat echtgenoten aan het begin van hun huwelijk niet op elkaar lijken, maar in de loop van hun huwelijk steeds meer een kopie van elkaar begonnen te worden. Bovendien hing de mate van gelijkenis samen met het echtelijke geluk.

Volgens de onderzoekers toen was dat te danken aan het feit dat koppels “in dezelfde omgevingen leven, deelnemen aan dezelfde activiteiten, hetzelfde voedsel eten en elkaars emotionele uitdrukkingen nabootsen”, allemaal dingen die een invloed kunnen hebben op het uiterlijk. Een nieuwe studie van de Stanford University veegt dat onderzoek nu echter van tafel.

Om die eerdere theorie op de proef te stellen, werd een database samengesteld met foto’s van 517 getrouwde koppels. Aan vrijwilligers werd telkens een foto getoond van een van de echtgenoten en daarnaast zes andere foto’s van anderen, onder wie de partner. De vrijwilligers moesten vervolgens de zes foto’s rangschikken volgens de mate van gelijkenis met de echtgenoot.

Wel gelijkenissen

Volgens de studie, die werd gepubliceerd in Scientific Reports, vonden de onderzoekers “geen bewijs” voor de bevindingen uit 1987. “De gezichten van echtgenoten beginnen na verloop van tijd niet in toenemende mate op elkaar te lijken”, klinkt het. “Maar de gezichten van koppels hebben wel vaker de neiging om gelijkenissen te vertonen.” Dat komt volgens de wetenschappers dan weer doordat we op zoek gaan naar partners met dezelfde normen en waarden.