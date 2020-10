Lommelaar belt politie omdat kapper zijn haar te kort knipt

Een 53-jarige Lommelaar hangt zes maanden cel boven het hoofd voor het nodeloos en herhaaldelijk telefoneren naar de Lommelse politie. Het ging veelal om banale dingen zoals een klacht over zijn kapper die zijn haar te kort had geknipt. De man sukkelt met een alcoholprobleem en eenzaamheid.

Dinsdag was de verdachte niet aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank omdat hij slecht te been is. Volgens zijn advocate An Vanden Boer pleegde de man de telefoontjes altijd nadat hij flink in ...