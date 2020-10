Geen minimale dienstverlening mogelijk in 13 Vlaamse en Brusselse gevangenissen

In dertien gevangenissen in Vlaanderen en Brussel haalt men dinsdagochtend door de 48 urenstaking de streefcijfers voor de minimale dienstverlening niet. Dat meldt het gevangeniswezen. In de gevangenissen van Sint-Gillis en Leuven Centraal is minder dan 50 procent van het nodige personeel voor een minimale dienstverlening aanwezig.