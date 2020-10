Parket in beroep tegen vrijlating FNG-topman Dieter Penninckx

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag beslist dat Dieter Penninckx, topman van de failliete FNG-groep, de cel mag verlaten en voorwaarden opgelegd krijgt. Maar omdat het parket in beroep gaat tegen die beslissing, zal Penninckx pas binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen moeten verschijnen en tot dan in de cel blijven.