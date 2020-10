Tomas Van den Spiegel blijft voorzitter van koepelorganisatie van de Europese basketcompetities ULEB

Tomas Van den Spiegel is herverkozen als voorzitter van ULEB, de koepelorganisatie van de Europese basketcompetities. Zijn nieuwe mandaat loopt tot 2024. De 42-jarige Van den Spiegel, ook CEO van Flanders Classics, leidt ULEB sinds 2016. Hij werd maandag herverkozen op de algemene vergadering van de organisatie.

In een mededeling dankt de voormalige basketspeler de aangesloten liga’s voor het vertrouwen. “Ik kijk ernaar uit ze allemaal opnieuw te vertegenwoordigen in de komende vier jaar. Het is belangrijk dat we het huidige momentum en het gevoel van samenhorigheid tussen alle leden dat we hebben gecreëerd tijdens mijn eerste termijn behouden. Dit leidde onder meer tot de klacht die we recent indienden bij de Europese Commissie tegen de Euroleague (eind september, omdat de Euroleague clubs zou uitsluiten van deelname, red). Naast het beschermen van het Europese sportmodel is het essentieel dat wij als nationale liga’s voor onszelf opkomen en het nationaal basketbal beschermen. Daarnaast wil ik blijven bouwen aan de verbeterde internationale relaties, die ULEB in staat stelden om actiever deel te nemen aan discussies op verschillende niveaus.”

Van den Spiegel zegt de interne organisatie van ULEB te willen optimaliseren met de oprichting van een strategisch comité. Dat moet onder meer toekomstige partnerships onderzoeken.