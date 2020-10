Interview met Adrie van der Poel zet relatie met Wout van Aert nog meer op scherp: “Zijn WK was toch niet geslaagd?”

Adrie van der Poel, ex-wielrenner en van vader van Mathieu van der Poel, heeft een paar kritische kanttekeningen geplaatst bij het succesverhaal van Wout van Aert. “Zijn WK was toch niet geslaagd?”, klinkt het bijvoorbeeld hard na twee zilveren medailles van onze landgenoot. De uitspraken dateren van vóór de bewogen Gent-Wevelgem maar werden gepubliceerd in Humo enkele dagen nadat zijn zoon en Van Aert zich na afloop boos maakten op elkaar...

Van der Poel senior werd in het weekblad opgevoerd aan de zijde van Johan Museeuw als voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar in de aanloop naar Vlaanderens Mooiste van komend weekend. Maar als Museeuw zegt dat Van Aert “gewoon in een periode zit dat alles lukt”, gaat Adrie van der Poel niet akkoord. “Zijn WK was toch niet geslaagd? Als je het dan toch keihard wilt spelen: zilver telt niet”, zegt hij. “Superknap wat Wout doet, maar zowel in de WK-tijdrit als in de -wegrit is hij ruimschoots geklopt.”

Van der Poel zegt ook niet verrast te zijn door de prestaties van Wout van Aert bergop in de Tour de France. “In onze tijd gingen de echte klimmers er direct vandoor. Er werd de hele tijd gedemarreerd. Nu beginnen ze met een treintje aan een beklimming en blijft iedereen in het wiel zitten. Zo kan ik ook nog mee. Maar dat Wout dit dagen na elkaar kon, dát heeft me wel verrast.”

De uitspraken van Van der Poel komen er enkele dagen na de onenigheid tussen zijn zoon en Van Aert na afloop van Gent-Wevelgem. Daar haalde een gefrustreerde Van Aert in een reactie achteraf uit naar Mathieu van der Poel: “Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won”, klaagde hij over de koersstijl van zijn eeuwige rivaal in het veld. “Een beetje laag om dat te zeggen”, luidde de reactie van Van der Poel. De twee gelden komende zondag in de Ronde van Vlaanderen ook als twee van de absolute favorieten.