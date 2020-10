Ontwerpers Kim Jones en Paul Smith krijgen titel van de Queen

Paul Smith tijdens de modeweek in Londen in 2016. Foto: AFP

Queen Elizabeth heeft een hele reeks titels uitgedeeld. Onder die honderden namen bevinden zich ook die van de Britse ontwerpers Kim Jones, Paul Smith en Erdem Moralioglu.

Naar jaarlijkse traditie heeft koningin Elizabeth haar Queen’s Birthday Honours List bekendgemaakt, al werd die dit keer door de coronacrisis wel uitgesteld. Naast tientallen mensen die zich de voorbije maanden hebben ingezet om de pandemie te bestrijden, werden er ook drie modeontwerpers in de bloemetjes gezet. Zo mag Kim Jones, creatief directeur bij Dior Homme en Fendi, zich voortaan Officer of the British Empire (OBE) noemen. “Van harte bedankt”, reageerde hij op Instagram.

Zijn collega Erdem Moralioglu, oprichter van het modehuis Erdem, draagt voortaan de titel van MBE of Member of the British Empire. “Ik ben enorm geflatteerd dat de koningin me heeft opgenomen in haar Queen’s Birthday Honours List. Ik voel me uitverkoren dat ik altijd heb kunnen doen wat ik graag doe en tegelijkertijd een onafhankelijk Brits modelabel heb opgebouwd. Ik kan me geen meer fantastische manier bedenken om onze vijftiende verjaardag te vieren.”

Sir Paul Smith, die dit jaar de vijftigste verjaardag van zijn label viert en in 2000 al tot ridder werd geslagen, maakt nu ook deel uit van de Order of the Companions of Honour, dat is nog een stapje hoger dan de OBE van Kim Jones.