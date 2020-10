Corona slaat toe in Giro: Mitchelton-Scott trekt zich terug na vier positieve tests, ook topfavoriet Steven Kruijswijk naar huis

Corona heeft voor chaos gezorgd in de Giro. Uit de meest recente testresultaten bleek dat maar liefst vier stafleden van Mitchelton-Scott positief bevonden werden op Covid-19, waarop het wielerteam besloot zich terug te trekken. Ook Steven Kruijswijk van Team Jumbo-Visma, één van de favorieten voor de eindzege, is naar huis gestuurd na een positieve test.

“Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover renners en staf, het peloton en de organisatie en trekken ons daarom terug uit de Giro”, klinkt het dinsdagochtend in een statement van manager Brent Copeland op de website van Mitchelton-Scott. “Gelukkig zijn zij die besmet zijn enkel asymptomatisch, of hebben ze slechts last van milde symptomen. Voor ons staat de gezondheid van onze renners en staf echter centraal. Nu proberen we hen veilig te vervoeren naar een plaats waar ze hun quarantaineperiode comfortabel zullen kunnen uitzitten.” Vorige week had met kopman Simon Yates al een renner van Mitchelton-Scott positief getest, terwijl ook onze landgenoot Jan Bakelants had moeten afdruipen.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat nu nog eens twee andere renners positief hebben getest. Eén van die twee is Steven Kruijswijk van Team-Jumbo-Visma, één van de favorieten voor de eindzege. Hij werd meteen naar huis gestuurd. Kruijswijk stond elfde in het klassement. Vorig jaar werd hij derde in de Tour. De andere renner die positief testte, is iemand van Team Sunweb. Ook AG2R-La Mondiale en Team Ineos Grenadiers zitten allebei met een coronageval bij één van hun stafleden.