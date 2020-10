Greg Van Avermaet beslist vrijdag over deelname aan de Ronde: “Als ik start is het om een rol van betekenis te spelen”

Greg Van Avermaet beslist vrijdag of hij al dan niet de Ronde van Vlaanderen rijdt. Ondertussen fietst hij op de weg, maar hij is er nog niet uit of hij koersvaardig is. “De kans is nog altijd groter dat ik niet rijd dan wel. Als ik start, dan is het om een rol van betekenis te spelen. Niet om van Antwerpen naar Oudenaarde te rijden, dat kan ik elke dag doen. Was de Ronde op woensdag, dan zou het nog niet lukken.