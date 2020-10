Vertrekt Rik Verbrugghe als wielerbondscoach? “Er is interesse van WorldTour-teams”

“Verschillende WorldTour-ploegen” snuffelen aan bondscoach Rik Verbrugghe. Dat zegt de wielercoach zelf bij La Dernière Heure net voordat hij met de bond aan tafel gaat over een nieuw contract.

Het contract van Verbrugghe bij de Belgische wielerbond loopt op 31 december 2020 af. Bij de Wielerbond werken ze immers volgens termijnen van olympiades. In het jaar dat normaal de Olympische Spelen plaats vindt, loopt het contract van de bondscoach af. Of hij verlengt, is echter een open vraag - onder meer Cofidis zou op vinkenslag liggen. “Er is interesse van bepaalde WorldTour-ploegen, maar ik wil eerst rond de tafel zitten met de bond om te horen hoe zij de toekomst zien”, vertelt Verbrugghe in La Dernière Heure.

Verbrugghe (46) begon op 1 januari 2019 als vervanger van de opgestapte Kevin De Weert. Hij moet nu samen met de wielerbond rond de tafel zitten. In zijn voordeel spreken de resultaten van het afgelopen WK, waar Wout van Aert ons land twee zilveren medailles bezorgde, maar bij de bond hebben ze in het verleden al eens aangegeven dat ze niet altijd opgezet zijn met de manier van communiceren van Verbrugghe. Assistent Sven Vanthourenhout heeft als bondscoach van het veldrijden nog wel een doorlopend contract in 2021.