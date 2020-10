Domino Genenbos op bezoek in Villa Verbeelding

Genenbos

Lummen - De leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool Domino Genenbos brengen een leerrijk bezoek aan Villa Verbeelding in Hasselt.

Op dinsdag 13 oktober brachten enkele ouders en grootouders het tweede leerjaar naar de bushalte in Lummen. Daar vertrokken ze met de lijnbus naar Hasselt. De leerlingen brachten een leerrijk bezoek aan Villa Verbeelding. In groepjes gingen ze op verkenning 'diep in het bos ' o.l.v. twee gidsen. Ze snuffelden in prentenboeken en allerlei kamers van het literair museum. In het atelier zagen ze illustratoren aan het werk met allerlei materialen zoals krijtjes en houtskool. Tot slot mochten de leerlingen zelf aan de slag met deze materialen om fantasierijke bomen te tekenen. Daarna volgde nog een picknick in een stadsparkje. De kinderen ervaarden deze uitstap als hun eerste schoolreis in de lagere school aangezien ze vorig schooljaar de schoolreis moesten annuleren.

Het was een fijne ervaring !