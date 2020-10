KWB start werkjaar met wandeling

Kwaadmechelen

Ham - KWB Kwaadmechelen zocht een oplossing om alsnog het onzekere werkjaar in gang te trappen en vond deze in een wandeling in eigen dorp.

Traditioneel start eind september/begin oktober het werkjaar van KWB Kwaadmechelen met een gezellige startactiviteit met ontbijt, wandeling en voorstelling van het jaarprogramma. Een ontbijt was geen haalbare kaart om te organiseren in deze coronatijd en in het jaarprogramma stonden vooral veel gaten of vraagtekens. Daarom besloot het bestuur de activiteit te beperken tot de wandeling. Ook hier onzeker of er wel deelnemers zouden zijn, maar kijk... er schreven maar liefst 20 KWB-leden in! Ze werden getrakteerd op een mooie wandeling van 10 km in eigen dorp, gebruik makend van het Hamse wandelroutenetwerk. Eindigen deden ze op het terras van Alpaca Pachmana waar iedereen op kosten van de kas een lekkere Vicus kon nuttigen.