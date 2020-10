Neos op zoek naar paddenstoelen

Centrum

Genk - Opgetogen zoals in hun jongere jaren wanneer ze op schooluitstap mochten gaan, zo enthousiast waren de Neos-leden om deel te nemen aan de wandelingen. De interesse was zo groot dat er, om de coronamaatregelen te respecteren, wel vier groepen moesten worden gemaakt.

"Met gids Jos Tuerlinckx, een ranger in 't Nationaal Park, gingen we op pad en vielen we van de ene verbazing in de andere. Waar we helemaal van onder de indruk waren was te vernemen dat er bij ons wel meer dan 3000 soorten paddenstoelen en zwammen bestaan. Nu hoorden we tal van namen zoals oesterzwammen, inktzwammen, elfenbankjes , eekhoorntjesbrood en nog veel meer. De ene soort ons al meer bekend dan de andere."

"Met zulk een expert was het heerlijk toeven in ’t bos en vloog de tijd voorbij. Er werden tal van foto’s gemaakt en als uitgelaten kinderen zochten we telkens naar verscholen exemplaren. Achteraf met een drankje werd er nog nagebabbeld in de buiten aan de hoeve .Verschillenden vertelden van zeker terug te komen, want dit seizoen verwent ons en er zijn telkens andere paddenstoelen die de kop op steken."