Van online les tot VR-leerfabriek

Diepenbeek - Midden in coronatijden werd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten een nieuw academiejaar op gang getrapt. Maar hoe gaan de lessen in het hoger onderwijs nu door? En hoe verschilt de huidige aanpak met die van pakweg een jaar geleden? Wij staken ons licht op bij de opleidingen elektromechanica aan Hogeschool PXL.

50% bezetting

Opleidingshoofd Patrick Pilat: “Bij PXL zijn we het academiejaar op 21 september gestart in code geel, wat bij ons gepaard gaat met een 50% bezetting van de leslokalen. We kiezen volop voor hybride onderwijs, met een mix van fysieke lessen op de campus en op de werkplek maar ook lessen die de studenten van thuis uit via livestreaming volgen. We hebben afgelopen zomer alle leslokalen met een gebruiksvriendelijk camerasysteem uitgerust, zodat we heel snel en flexibel kunnen schakelen tussen online en fysieke aanwezigheid. Op die manier kunnen lessen blijven doorgaan, ook wanneer er studenten of lectoren met COVID-19 besmet zouden raken.”

Livestreamen én opnemen

De praktijklabo’s worden uiteraard fysiek georganiseerd, zij het in kleinere groepjes. Veel van de lessen worden niet alleen gelivestreamd, maar ook opgenomen. Patrick Pilat: “Opgenomen lesmateriaal wordt alsmaar belangrijker, want heel wat van onze studenten zijn werkstudenten of studenten met een aangepast traject die een deel van de opleiding ’s avonds of via afstandsbegeleiding volgen. Op dat vlak heeft corona zeker voor een stroomversnelling gezorgd. We waren ook vóór corona al heel wat lesmateriaal digitaal beschikbaar aan het stellen, maar nu doen we het versneld én op grotere schaal.”

VR-leerfabriek

Ook een nieuwigheid in de PXL-opleidingen elektromechanica: het inzetten van virtual reality, in een zogenaamde VR-leerfabriek. PXL-lector/onderzoeker Ilona Stouten: “Via leermodules in virtual reality willen we onze graduaatsstudenten nog beter voorbereiden op hun werkplekleren, de periode die ze op de werkvloer van een bedrijf doorbrengen. In een VR-leerfabriek leren de studenten de machines en technische infrastructuur van hun toekomstige werkplek al kennen nog voordat hun werkplekleren begint. Op die manier sparen ze tijd uit en kunnen ze die periode in het bedrijf efficiënter gebruiken. Een eerste model van zo’n VR-leerfabriek hebben we ontwikkeld samen met het bedrijf Punch Powertrain.”