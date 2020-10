Hij speelde één match voor KRC Genk, vindt de stempel van matennaaier een compliment en kwam in ons land terecht met een handgeschreven brief. Hij is Arnar Vidarsson. Analist bij ‘Extra time’, waar hij opvalt met zijn even droge als scherpe uitspraken, en technisch directeur bij de IJslandse voetbalbond. “Ik ben een beetje de Martinez van IJsland.”