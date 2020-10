Mysterieuze zwarte ring jaagt mensen schrik aan: “Buitenaardse wezens of voorbode van de apocalyps?”

Inwoners van een Mexicaanse stad tuurden eind september naar de hemel en vroegen zich af wat boven hun hoofden zweefde. De mysterieuze ring leek uit rook te bestaan en joeg hen schrik aan. “Buitenaardse wezens, een ufo of een voorbode van de apocalyps”, dachten de inwoners van Ciudad Obregón in paniek. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak was van de zwarte ring en er kwam ook geen verklaring van de lokale overheid.

Op sociale media wordt vermoed dat de ring ontstond door een explosie. De zwarte, dichte rook zou zich dan hebben gemengd met gassen, waardoor de ring een tijdje in de lucht bleef zweven. Volgens de inwoners was die explosie van een fabriek afkomstig, maar lokale media berichtten dat er in de buurt ook een auto in brand stond.

Het is niet de eerste keer dat zo’n mysterieuze ring wordt gespot. In januari dit jaar verscheen hetzelfde fenomeen in Venezuela, en ook in de Amerikaanse staat Florida werd een ring waargenomen. Enkele jaren geleden filmde een Britse vrouw een zwarte ring boven Warwick. Dat verschijnsel werd toen veroorzaakt door een ontploffing in een vuurwerkfabriek.