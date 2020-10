Pas Geopend: Den Hop-timist

Heers - Eind augustus opende Mieke Wijsgeer uit Veulen de deuren van buurtcafé Den Hop-timist in het centrum van Heers. “Ik sta ook hop-timistisch in het leven”, klinkt het.

Mieke Wijsgeer (50) werkte in volle coronacrisis als vrijwilliger voor de gemeente. “Ik heb toen veel eenzame mensen ontmoet. Dat inspireerde me om met een buurtcafé te starten. Na deze crisis zou ik graag namiddagen organiseren om hen wat uit hun isolement te halen. Ik hou ervan om mensen samen te brengen en te ontmoeten. Mijn glas is ook steeds halfvol omdat ik ‘hop-timistisch’ in het leven sta”, lacht ze. Dus opende ze café Den Hop-timist langs de Nieuwe Steenweg, tegenover het gemeenteplein, in een pand dat voordien al jaren dienst had gedaan als café. “Dit is een charmant pand dat het geboortehuis van oud-gouverneur Roppe bleek te zijn. We hebben op korte tijd en met weinig middelen het interieur helemaal vernieuwd.”

Babbel

Den Hop-timist is enkel van vrijdag tot en met maandag open. “De andere dagen werk ik nog als assistente van een professor in de plastische en reconstructieve heelkunde”, vertelt Mieke. “Ik sta ook alleen in het café, mijn zoon Miles springt wel geregeld eens bij op vrijwillige basis. We bieden verschillende soorten bier aan, ook lokale biertjes, en wat knabbels. Voor het overige vind je hier veel sfeer en gezelligheid en is er nog tijd voor een fijne babbel of om een kaartje te leggen. Net zoals een buurtcafé hoort te zijn.” Of zoals het opschrift aan de muur luidt: ‘een biertje zal pas echt goed smaken als je dat scheutje liefde van Mieke erin herkent’.

Praktisch:

Den Hop-timist

Nieuwe Steenweg 37, 3870 Heers

0497/33.35.15

Facebook: Den Hop-timist

Open: van vrijdag tot en met maandag van 13 uur tot 1 uur.

FrMi