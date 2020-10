Concertgangers opeengepakt in Kortrijkse concertzaal “Ik voelde me niet veilig”

Aurore Commeine ging vrijdag naar een concert van Eefje De Visser in zaal Depart in Kortrijk, maar vertrok snel weer. “Ik voelde me er niet veilig”, klinkt het bij de Ledegemse. Ze maakte een korte video van de drukte in de zaal, waar de coronamaatregelen in de wind werden geslagen. “Ik had gedacht dat het concert in buitenlucht ging zijn”, aldus Aurore. “We zaten in de zaal op stoeltjes, maar die stonden te dicht bijeen. Mensen praatten ook zonder mondmasker.” Het Kortrijkse stadsbestuur zegt dat het zal ingrijpen.