Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert vanavond. In de zitting wil Gunter De Ryck de meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld over twee punten interpelleren.

Gunter De Ryck zit als enige voor Groen in de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Hij vraagt de meerderheid uitleg over het park Olmenhof. Dat is het park aan het stadhuis van Herk-de-Stad. Hij wil ook meer uitleg over het opmaken van een hemelwaterplan.