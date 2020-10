Wordt ook het veldvoetbal weer stilgelegd? Voetbal Vlaanderen beraadt zich dinsdag over stopzetten competities

Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, heeft maandag in een reactie bij Belga bevestigd dat de optie op tafel ligt om ook het veldvoetbal in Vlaanderen tijdelijk stil te leggen. Outdoor voetballen is nog toegestaan na de beslissing van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om vanaf woensdag alle indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk te verbieden. In het zaalvoetbal en minivoetbal moeten de competities stoppen.

“We bekijken morgen in onze Raad van Bestuur of het werkbaar is om te blijven voetballen outdoor na deze beslissing”, legde Van Craen uit. “De kleedkamers moeten sluiten en dat is in de winter toch moeilijk ...