Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert vanavond. In de zitting wil de N-VA-oppositie de meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld over vier punten interpelleren.

Raadslid Danny Jamers wil het hebben over de verkeerssituatie in de Pikkeleerstraat. Fractieleider Karolien Grosemans wil van de meerderheid uitleg over twee punten: de investeringen in het voetbal in Herk-de-stad en het bindend sociaal objectief. Johny Fransen heeft een vraag over het graveren en labelen van fietsen.