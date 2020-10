De K-waarde van het coronavirus is zeer laag: wat betekent dat nu precies?

De aanpak van het coronavirus is een voortschrijdend inzicht. Elke dag leren wetenschappers bij. Zo weten ze nu dat sommige besmette mensen niemand anders zullen besmetten, terwijl anderen iedereen met wie ze in contact komen besmetten. “Die discrepantie wordt uitgedrukt door de K-waarde”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Hoe lager de K-waarde, hoe kleiner het percentage besmette mensen dat verantwoordelijk is voor de verspreiding van een ziekte. Bij corona is de K-waarde zeer laag.”