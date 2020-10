Zonhovenaar licht verzekeringen op voor 48.000 euro met geënsceneerde inbraak

Zonhoven / Bocholt / Hasselt -

Twintig maanden cel is het verdict voor een 48-jarige naar Bocholt verhuisde Zonhovenaar nadat hij een inbraak in scène zette om de verzekeringen op te lichten. De man liet zich onterecht 48.000 euro uitkeren. Zijn ex uit Zonhoven (44) kreeg maandag in de Hasseltse rechtbank een ticketje voor acht maanden cel.