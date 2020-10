Onderwijsvakbonden boos op Weyts: “Pas de kleurcodes toe zoals afgesproken”

Hasselt -

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs (GVF) is ontstemd over de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om de scholen zo lang mogelijk open te houden in code geel. “Op basis van wat de experts zeggen, stellen we in vraag of de scholen momenteel nog in code geel kunnen blijven fungeren.”