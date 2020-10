Paus ontvangt Australische kardinaal die van misbruik werd verdacht

Paus Franciscus heeft maandag de Australische kardinaal George Pell in privé-audiëntie ontvangen, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De Curiekardinaal, die in april uiteindelijk vrijuit is gegaan in een zaak van kindermisbruik, is na een afwezigheid van drie jaar op 30 september naar Rome teruggekeerd.