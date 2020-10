Basketbal Vlaanderen niet verrast door beslissing Weyts: “Blijven achter met gemengd gevoel”

Bij Basketbal Vlaanderen werd maandag weinig verrast gereageerd op de beslissing van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om vanaf woensdag de sportsector in heel Vlaanderen over te schakelen op code oranje.

Daarbij worden alle indoorsportactiviteiten, zoals het basketbal, waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden, voor zowel profs als amateurs. De beslissing werd genomen op vraag van en in overleg met de sportsector.

“We blijven achter met een gemengd gevoel”, reageert communicatiemanager Benjamin Bogaert van Basketbal Vlaanderen. “Enerzijds is het heel belangrijk dat al onze leden onder twaalf jaar kunnen blijven spelen. Voor alle anderen is deze beslissing natuurlijk heel spijtig, maar we begrijpen dat ze noodzakelijk is. Vooral de kleedkamers en kantines zijn belangrijke bronnen van besmetting in onze sport, meer dan de acties op het speelveld.”

“We hadden deze beslissing zeker wel voelen aankomen”, ging Bogaert verder. “We hebben geen zicht op een herstart. Initieel lopen deze maatregelen tot na de herfstvakantie. We weten ook niet wat er dan zal gebeuren. Als er opnieuw gestart zou kunnen worden, moet er opnieuw een voorbereiding komen voor de spelers. Nadien zitten we al dichtbij de traditionele kerstbreak. Het is dus koffiedik kijken.”