Week van de Belgische mode: “We hebben meer dan ooit de reflex om lokaal te kopen”

De Week van de Belgische mode zet vanaf maandag 12 oktober ontwerpen en ontwerpers van eigen bodem in de kijker. Hoewel het uitdagende tijden zijn voor veel merken, maken we met ons allen meer dan ooit de beweging om te winkelhieren. Dat zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “Dat is een grote sprong vooruit.”

Het coronavirus heeft de voorbije maanden een uitdagend klimaat gecreëerd voor handelaars wereldwijd. Tijdens de lockdown moesten ook veel modewinkels in ons land lange tijd de deuren sluiten en werd aan de alarmbel getrokken. “Het is twaalf uur. Het water staat de modesector aan de lippen, voor velen in onze sector is de boot langzaam maar zeker aan het zinken”, schreef Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in augustus in een open brief. Daarin vroeg ze om de regels rond individueel shoppen te versoepelen.

Meer bewustzijn

Intussen mogen we weer met onze bubbel gaan shoppen, wat leidt tot een hoopgevende evolutie en een mooie start voor de Week van de Belgische mode. “Voor er sprake was van corona, was er al een grote groep die lokaal kocht. Sinds de lockdown is die nog groter geworden. We zien heel duidelijk dat de bewustwording tijdens die maanden is aangescherpt”, zegt Delanghe. “Van veel retailers en merken hoor ik dat klanten enthousiast zijn om mode van hier te shoppen. Ze laten het tijdens het winkelen ook weten dat ze speciaal naar hen komen om de Belgische economie te steunen.”

Opsteker

Delanghe vindt deze reflex, die nodig is om het sociaal weefsel te ondersteunen, positief. Helemaal zijn we er echter nog niet. “Het zijn nog steeds turbulente tijden - ook voor de consument zelf. Velen wachten om verschillende redenen af om uitgaven te doen. Soms kopen klanten minder.”

Dat is niet per se slecht nieuws, want volgens Delanghe is het vooral belangrijk dat we wel meer stilstaan bij wat we kopen. “Belgische mode is wereldberoemd en door bewuster te kopen, dragen we dat meer uit. Ik draai al even mee in de branche en zo duidelijk heb ik de verschuiving nog nooit gezien. Het is een grote stap vooruit, een enorme opsteker. Als het vertrouwen nu nog wat toeneemt om meer te besteden, zullen de handelaars ook weer meer ademruimte krijgen.”