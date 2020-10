Gemeente zoekt extra Mooimakers

Zonhoven - Vorige zondag stond er een stand op de markt met de bedoeling extra Mooimakers aan te trekken.

De gemeente Zonhoven deed afgelopen weekend een actie op de zondagsmarkt om meer Mooimakers aan te trekken. Dat zijn vrijwilligers die zich inzetten om zwerfvuil te ruimen in de gemeente. Elke Mooimaker krijgt een gebied of enkele straten toegewezen en zorgt ervoor dat deze zwerfvuilvrij blijven. In Zonhoven zijn er momenteel 90 zogenaamde Mooimakers actief. Dat zijn er 14 meer dan in het begin van het jaar. “We zien een duidelijke toename door de corona-crisis” aldus schepen Frederick Vandeput. “Onze inwoners zijn nog meer bezig met de natuur en netheid en steeds meer mensen zetten dit om in een concreet engagement.

Ploggers

Sinds kort zijn er ook enkele ploggers actief, dat zijn mensen die joggen op de Teut en ondertussen zwerfvuil ruimen. Mooimakers krijgen een premie van 25 euro per kwartaal van Limburg.net. De gemeente doet daar nog een bijdrage bovenop voor de meest actieve zwerfvuilvrijwilligers. Gemiddeld wordt er per beurt 6,3 kg geruimd, op een jaar tijd spreken we dan al snel over 2-3 duizend kilo zwerfvuil. Met de actie op de markt wil de gemeente nieuwe vrijwilligers aantrekken. “En we willen bereiken dat de marktgangers bewuster gaan nadenken over afval. Dat is nodig, want zwerfvuil werkt eigenlijk zoals een virus. Afval trekt afval aan. Hoe minder er ligt, hoe minder het uitnodigt om te vervuilen en hoe minder we moeten ruimen. Volgens de schepen was er behoorlijk wat interesse. “Je kan meewerken in verschillende snelheden en dat spreekt aan. Er zijn Mooimakers die elke week op verschillende locaties op pad gaan, maar anderen gaan gewoon met hun hondje wandelen en nemen het zwerfvuil mee dat ze onderweg vinden.”