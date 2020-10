Voorstel tot “machtsgreep” van grote Premier League-clubs stuit op afgrijzen in Engeland: “Dit kan verwoestende impact hebben”

In Engeland is aardig wat te doen rond ‘Project Big Picture’, een voorstel van topclubs Manchester United en Liverpool om het Engelse (prof)voetbal te hervormen. Vooral het feit dat de topclubs alle beslissingsmacht zouden overnemen, schiet aan de andere kant van het Kanaal in het verkeerde keelgat.

Het bijzonder voorstel lekte zondagavond uit. De topclubs stellen onder andere een noodfonds van 350 miljoen pond voor de lagere afdelingen van het Engelse voetbal voor. Ook zouden als zij hun zin krijgen 25 procent van de inkomsten van de Premier League steevast naar de Championship, de tweede klasse, gaan.

Maar daar staat wat tegenover: in ruil zouden ze de League Cup en de Community Shield, de Engelse Supercup, willen afschaffen, de Premier League willen inperken van twintig naar achttien teams, én zou de beslissingsmacht helemaal bij de negen clubs komen te liggen die al het langst in de Premier League zitten. De traditionele top zes (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea) aangevuld met Everton, Southampton en West Ham. Die macht zou heel verregaand zijn: zo zouden de negen zelfs overnames van andere clubs kunnen dwarsbomen.

Verwoestende impact

Vooral het feit dat de macht zo voor altijd bij dezelfde clubs zou komen te liggen, is een doorn in het oog voor critici. In de pers wordt al met afgrijzen gereageerd op het plan, dat zo elf van de huidige Premier League-clubs helemaal zou uitsluiten van enige inspraak. De Premier League zelf heeft ook al gereageerd. “Ons voetbal heeft veel belanghebbenden, daarom is het belangrijk dat dergelijke voorstellen door de juiste kanalen gaan opdat alle clubs en belanghebbenden kunnen bijdragen. (...) Naar ons idee zouden een aantal voorstellen in het plan een verwoestende impact kunnen hebben op het spelletje.”

Ook Oliver Dowden, Brits staatssecretaris voor sport , media, digitalisering en cultuur, toont zich kritisch voor het voorstel. Toen hem door Sky News gevraagd werd of het plan volgens hem bedoeld was om de kleintjes te beschermen of eerder een “machtsgreep” was van de grote ploegen, antwoordde Dowden: “Ik vrees dat het het tweede is. (...) Ik ben hier heel sceptisch over. Ik ben bang dat als deze achterkamerpolitiek zo verder gaat, we het onderliggende beleid in het voetbal opnieuw zullen moeten bekijken.”