Pizza Hut zet tijdelijk veganistische pizza op de menukaart

In het kielzog van andere fastfoodrestaurants heeft nu ook Pizza Hut een veganistische optie op het menu gezet. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met Beyond Meat, een producent van plantaardige vleesalternatieven. Het resultaat? De Beyond Pizza.

Steeds meer mensen eten vegetarisch en veganistisch en daar speelt Pizza Hut nu op in met de Beyond Pizza. Dat is een pizza met tomatensaus, vegan kaas van Violife, crumble van de Beyond Burger, champignons, rode ui, peper en peterselie. Die zal vanaf 13 oktober beschikbaar zijn, tot 7 december.

“Bij Pizza Hut zien we een verandering in het gedrag van onze klanten”, zeg Stef Meuleumans, CEO van Top Brands en Pizza Hut in België, in een mededeling. “Veel consumenten zijn op zoek naar plantaardige opties voor hun favoriete gerechten. We zijn enorm verheugd om door middel van onze samenwerking met Beyond Meat aan deze vraag tegemoet te komen.”